Кедми заявил, что конфронтация США с Европой или Россией неизбежна

Москва, 2 августа. Известный израильский военно-политический эксперт Яков Кедми высказался о международной геополитической ситуации. В интервью информационному изданию «Украина.ру» Кедми заметил, что на фоне пандемии коронавирусной инфекции происходит глобальное реформирование мирового порядка. Прежде всего от подобных изменений пострадают Соединенные Штаты Америки, которые уже теряют роль мирового жандарма.

По словам Кедми, крупные международные политические потрясения, произошедшие на фоне глобального кризиса, вызванного пандемией вируса Covid-19, показали, что США не в состоянии больше удерживать свой статус мирового гегемона. Вашингтону пора прекратить навязывать свои интересы другим странами, прибегая к использованию определенных инструментов давления.

«США не в состоянии продолжать быть мировым жандармом. Мир уже не тот. И никто им не даст больше. Пример Сирии — это один из них. Избежать политических потрясений в мире можно международным сотрудничеством, учитывая национальные интересы других стран и не пытаясь навязать им их силой, как действовали США до последнего дня», — заявил Кедми.

Политический эксперт также обратил внимание, что если Вашингтон предпримет активные попытки сохранить свою гегемонию в мире, то конфронтации с Европой и Россией ему будет не избежать. При этом у США попросту нет сил и ресурсов, чтобы отстоять свою позицию в подобных конфликтах.

«Если США согласятся прекратить попытки агрессивными методами остановить развитие России, то, возможно, что Москва и Вашингтон смогут создать базу для переговоров по важным геополитическим вопросам», — резюмировал эксперт.

Ранее Кедми объяснил, чем руководствуются США, пытаясь с помощью агрессивных методов противостоять России и ее развитию. Он заметил, что Вашингтона видит в России соперника и серьезную угрозу для своей безопасности.