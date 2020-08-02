Алиса Вокс рассказала об интимных предложениях от фанатов

Санкт-Петербург, 2 августа. Певица и экс-участница группы «Ленинград» Алиса Вокс в беседе с Даной Борисовой в программе «Star Парад» на ФАН-ТВ рассказала о пластической хирургии, а также о своих отношениях с подписчиками.

По словам Алисы, к косметологу она ходит лишь раз в год. Она отметила, что ничего не делала со своими скулами и щеками. При этом Дана Борисова обратила внимание, что Алиса Вокс увеличила губы.

«У меня есть филлер в верхней губе, но люди, которые не погружены глубоко в тему косметологии, бьютификации, и те, кто не видел меня до, никогда не замечают, что у меня сделана верхняя губа. Ее вообще не было», — рассказала исполнительница.

Также ведущая вспомнила высказывание Вокс, согласно которому певица летом не носит нижнее белье.

«Это любят мои подписчики. Кто я такая, чтобы не давать им то, чего они хотят», — объяснила бывшая солистка «Ленинграда».

Исполнительница говорит, что у нее хорошие отношения с подписчиками, с которыми регулярно устраивает встречи. Она отметила, что большинство ее фолловеров — мужчины. При этом Алиса Вокс подчеркнула, что никогда не получала сомнительных предложений в директ.