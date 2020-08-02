Хафтар подтвердил обещание противостоять наемникам в Ливии, отправленных Турцией

Тобрук, 2 августа. Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар подтвердил свое обещание противостоять наемникам в Ливии, которые были переброшены Турцией. Об этом сообщает Al Arabiya.

В своем заявлении Хафтар также отметил, что ливийцы не подчинятся новой турецкой колонизации. Он подчеркнул, что Ливия была колонией Турции на протяжении 300 лет, и ливийцы не видели от турков ничего, кроме зла.

Ранее министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш раскритиковал Турцию за военное вмешательство в дела Ливии. Он заявил, что колониальные методы Анкары несут в себе серьезную опасность для всего Средиземноморского региона.