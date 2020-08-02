Глава ДОСААФ поздравил десантников с 90-летием образования «крылатой пехоты»

Москва, 2 августа. Председатель Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) Александр Колмаков поздравил десантников с 90-летием образования Воздушно-десантных войск (ВДВ).

«Сердечно поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск! В этом году мы отмечаем особенный праздник — 90-летие создания легендарной «крылатой пехоты», — сказано в поздравлении.

Колмаков подчеркнул, что поколения солдат и офицеров на протяжении десятилетий чтят и преумножают ратные традиции предшественников, а также демонстрируют сплоченность и верность воинскому долгу.

«Хочу выразить искренние слова благодарности ветеранам-десантникам, чья отвага и мужество служат примером для нынешних бойцов ВДВ», — отметил глава ДОСААФ.

Отметим, что Александр Колмаков занимал пост командующего Воздушно-десантными войсками России с 2003 по 2007 год.