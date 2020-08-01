Названы условия въезда в Швейцарию из России

Москва, 1 августа. Граждане, приезжающие в Швейцарию из России, будут обязаны пройти 10-дневный карантин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на швейцарское посольство в РФ.

В дипломатическом представительстве отметили, что Россия пока еще входит в число государств с высоким уровнем инфицирования коронавирусом, поэтому прохождение 10-дневного карантина будет обязательно для всех въезжающих в Швейцарию.

«Пока Швейцарию смогут посещать только граждане, имеющие вид на жительство. Въезд для туристов из России пока закрыт», — отметил источник в посольстве Швейцарии.

Ранее стало известно о возобновлении авиасообщения между Россией и Швейцарией. Рейсы будут осуществляться с 15 августа по маршруту Москва — Женева — Москва.

С 1 августа возобновляется авиасообщение РФ с Турцией, Великобританией и Танзанией. Однако устойчивый спрос пока фиксируется на рейсы из российских городов на турецкие курорты. Как отмечают «Известия», около 10% россиян, покупавших ранее путевки по стране, перебронировали их на Турцию.