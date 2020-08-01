ВОЗ предрекла «долгую» пандемию коронавируса

Женева, 1 августа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что эпидемия коронавируса будет длиться «еще долго». К такому выводу пришли члены чрезвычайного комитета ВОЗ.

По их мнению, пандемия все еще остается особой ситуацией, которая имеет международное значение. Специалисты выразили признательность ВОЗ за усилия по борьбе с COVID-19. Члены комитета отметили важность консолидации усилий по решению данной проблемы, а также призвали людей соблюдать все предписания для предотвращения распространения вируса.

Следующее заседание чрезвычайного комитета состоится через три месяца.

Официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис недавно заявляла, что коронавирус в отличие от обычного гриппа не имеет сезонного характера. По ее словам, пандемия — это одна большая волна, которая будет усиливаться и ослабевать.

Согласно последним данным, в общей сложности коронавирусом заразились около 17,3 млн человек. Более 675 тыс. пациентов с COVID-19 скончались. За прошедшие сутки в мире было зафиксировано 289 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Ранее сообщалось, что экоактивисты отмечают новые негативные последствия для экологии от пандемии: вместо выбросов парниковых газов в атмосферу, загрязнителями окружающей среды и мирового океана стали использованные медицинские маски и перчатки. «Известия» пишут, что каждый месяц на выброс отправляются 129 млрд масок и 65 млрд перчаток.