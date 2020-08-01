Алиса Вокс рассказала о конфликтах внутри «Ленинграда» и о причинах ухода из группы

Санкт-Петербург, 1 августа. Певица Алиса Вокс пролила свет на конфликты внутри группы «Ленинград», а также раскрыла причину своего ухода из коллектива. Об этом она рассказала в беседе с Даной Борисовой в программе «Star Парад» на ФАН-ТВ.

Алиса Вокс пришла в «Ленинград» сессионной солисткой, когда певица Юлия Коган ушла в декрет. Однако Сергей Шнуров не захотел прощаться с Алисой после возращения Юлии.

«Ему (Шнурову. — Прим ФАН) понравилось со мной работать, и он меня оставил. Конечно, это было воспринято неоднозначно Юлей. Были конфликты, была напряженная обстановка, которая угнетала всех. Мне активно показывали, где мое место. Со мной не разговаривали, игнорировали, как будто я пустое место. Доходило до того, что на концертах на меня показывали пальцем и говорили: «Смотри, как она танцует, как она поет, ха-ха, все такое смешное», — говорит Алиса Вокс.

Она отмечает, что конфликт между участниками коллектива произошел в Хельсинки, во время записи очередного альбома.

«Юле не понравилось, что он (Шнуров. — Прим ФАН) переделал одну песню и отдал ее мне. Она собрала вещи и уехала из Финляндии. Она сорвала запись альбома. Сергей такого выдержать не мог. Потом она без согласования с ним пошла вести телепередачу. Он как человек авторитарный такого не стерпел, и с ней попрощался», — рассказывает певица.

Как признается Алиса Вокс, позже она сама покинула группу из-за переменчивого настроения Шнурова.