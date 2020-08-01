Консультант рассказал, о каких проблемах может говорить резкое похудение Гагариной

Москва, 1 августа. Певица Полина Гагарина резко похудела после развода с мужем Дмитрием Исхаковым. Диетологи считают, что вес звезды может составлять 39 килограммов.

Поклонники певицы отметили, что на последних фотографиях Гагарина выглядит болезненно худой, отметила диетолог Ирина Верикович в комментарии Popcake.ru. Прежде певица усиленно занималась спортом после родов.

Главный специалист-консультант по лечению больных нервной анорексией и булимией Андрей Брюхин рассказал, когда худоба переходит в заболевание. По словам эксперта, чаще всего мотивом для похудения служит попытка оздоровить организм. В результате человек становится зависимым от процесса похудения.

«К нервной анорексии может привести сознательное желание похудеть, а также иные мотивы. Допустим, оздоровление организма, начало так называемого здорового, правильного питания или какие-то идеи самосовершенствования. Допустим, я буду меньше есть, и таким образом тренирую свою волю», ― рассказал эксперт в комментарии «Инфореактору».

Брюхин отметил, что начинать лечение от анорексии нужно как можно раньше, когда человек еще не успел сильно похудеть. Чем меньше становится вес, тем с большим искажением человек воспринимает свой вид.

Эксперт призвал волноваться за здоровье, если человек вдруг начинает по-особому питаться, у него складывается особенное отношение к еде, фигуре и внешности. Кроме того, похудение может сказываться на отношениях с родственниками.

«Например, человек отказывается есть вместе с семьей, друзьями, знакомыми, игнорирует это, ограничивает себя, выбрасывает еду. Тогда уже нужно волноваться, и обсуждать с человеком, что происходит и что можно сделать. Иначе потом придется подключаться уже к врачам, чтобы попытаться хоть каким-то образом переломить ситуацию», — добавил эксперт.

Консультант назвал несколько видов расстройства пищевого поведения. Нервная булимия может быть этапом нервной анорексии. Человек не выдерживает долгого голодания и из-за сильного голода начинает переедать. Он прибавляет в весе, ему начинает казаться, что он сильно поправился, и он пытается избавиться от «лишних» килограммов любым способом ― физическими упражнениями, вызыванием рвоты или таблетками.

Еще одним распространенным расстройством является компульсивное переедание. Некоторые люди пытаются «заесть» тревогу и переживания, из-за чего набирают вес. Они начинают переживать из-за набранного веса, но не могут остановиться и продолжают есть.

Кроме того, распространен ARFID-синдром. Он проявляется в виде страха перед едой, что приводит к ограничению в еде. Причиной появления синдрома может стать плохой опыт в детстве ― ребенок мог подавиться едой, или еда могла вызвать аллергию.