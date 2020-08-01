Марков объяснил, как Тегеран может повлиять на Киев в деле крушения Boeing MH17

Москва, 1 августа. Российской политолог, член Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков прокомментировал готовность Ирана выплатить компенсацию за пассажирский лайнер Boeing «Международных авиалиний Украины», который был сбит в Тегеране иранской зенитно-ракетной системой. В интервью информационному изданию «ПолитЭксперт» Марков заявил, что Киеву необходимо взять пример с властей Ирана и признать свою ответственность за крушение малайзийского самолета MH17.

Напомним, что ранее власти Ирана заявили, что готовы выплатить компенсацию за сбитый по ошибке украинский самолет. Тегеран отметил, что проведет официальную консультацию с Киевом по данному вопросу.

Марков, комментируя данную информацию, заметил, что подобные шаги со стороны Ирана являются логичными и верными. Он напомнил, что Тегеран практически сразу признал свою вину в данной трагедии и начал проводить переговоры с Киевом по выяснению причин катастрофы. Сейчас же иранские власти согласились выплатить полную компенсацию Украине.

Марков объяснил, что Тегеран может повлиять на Киев в деле крушения MH17. Он заметил, что властям Украины следует взять пример с Ирана — признать свою ответственность за сбитый малайзийский и выплатить компенсацию.

«Произойдет это только после того, как будет ликвидирован нынешний террористический режим. Те, кто сбили «Boeing», являются убийцами, но они находятся у власти. Даже включены в расследовательскую группу суда Нидерландов. Поэтому пока этих людей не отстранят от власти, они не только не будут согласны выплачивать компенсации, но и не признают свою вину», — резюмировал Марков.

Ранее российский независимый технический эксперт Юрий Антипов опубликовал новые данные о причинах крушения малайзийского пассажирского самолета Boeing-777 MH17. Он обратил внимание на новые детали в деле, заметив, что ССГ проигнорировали часть улик на месте трагедии.