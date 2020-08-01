Москва, 1 августа. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Схема <...> всем известна — она будет плановой», — заявил глава Минздрава.

Ранее Мурашко отмечал, что поставка вакцины в регионы начнется с 10 августа. Большинство россиян смогут сделать прививку уже в октябре.

Также министр здравоохранения России недавно объявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. На данный момент готовятся документы для регистрации препарата. Мурашко подчеркнул, что первыми вакцину получат медики и учителя.

На днях глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщал, что добровольцы, принимавшие участие в испытании российской вакцины от коронавируса, получили 100% иммунитет. По его словам, иммунитет у испытуемых выработался на 21-й день после введения препарата. Более 20 государств уже проявили интерес к вакцине российского производства.

28 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова также сообщила, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал клинические испытания вакцины от коронавируса на добровольцах.