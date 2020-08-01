Поляки неоднозначно отреагировали в Сети на осквернение памятника Рокоссовскому

Варшава, 1 августа. Жители Польши в Интернете высказались о похищении и осквернении памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Акт вандализма в отношении мемориала вызвал неоднозначную реакцию у поляков – многие осудили подобный поступок неизвестных, а другие поспешили порадоваться этому преступлению.

По данным информационного издания «ПолитРоссия», польские интернет-пользователи прокомментировали новость в социальных сетях, а также на различных новостных порталах.

Напомним, что в ночь 29 на 30 июля неизвестные похитили скульптуру советского маршала Константина Рокоссовского в польском городе Легнице. Злоумышленники проникли на территорию музея, который был основан на кладбище солдат Красной армии и утащили памятник в неизвестном направлении. Позже изваяние удалось обнаружить, но выяснилось, что похитители обезглавили статую и унесли голову с собой.

Жители Польши неоднозначно высказались о данном происшествии. Некоторые пользователи Сети поспешили обвинить местные власти в том, что у музея не было организовано охраны, а также посетовали на то, что из-за инцидента между Россией и Польшей может возникнуть международный скандал.

«У нас международный скандал. Где была охрана памятника маршалу?» – возмущается один из пользователей.

«Что происходит в этом городе??? Здесь еще есть полиция? Страх из дома выйти. Господин президент, скажите провинциальным властям, чтобы они прислали сюда полицию», – заявил другой комментатор.

Некоторые поляки наоборот обрадовались похищению Рокоссовского, выразив надежду, что статуя будет оправлена на переплавку. Один из пользователей и вовсе предложил на месте памятника развесить «радужные флаги».

«А на остальных статуэтках советской дружбы вывесить радужные флаги!» – посоветовал интернет-пользователь.

«Повесьте эту мерзкую статую на кран и опустите в металлургическую печь», – предлагает другой комментатор.

Кроме того, нашлись среди комментаторов и поляки, резко раскритиковавшие поступок злоумышленников. Они напомнили всем жителям Польши, что маршал Рокоссовский внес серьезный вклад в историю этой страны и освобождал ее от немецко-фашистских захватчиков.

«Если бы не маршал Рокоссовский и героическая Красная армия, то эти церковно-писательские тролли, большевики, приверженцы еврейской религии жили бы сегодня в деревянных избах в колхозах на Украине и в Белоруссии и ходили бы молиться в церковь. Именно Красная армия захватила наш город и вернула его Польше, а глупые поляки до сих пор его уничтожают. Советской армии уже давно здесь нет, и возрастают здесь полное опустошение, долги, безнадежность, бегство отсюда людей, руины, грязь, вонь и нищета», – возмущается еще один пользователь.

Депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Елена Панина, комментируя снос памятника «Царьграду», отметила, что польские русофобы лишний раз показали свою одержимость и ненависть ко всему, что связано с русскими.

Ранее известный польский активист Ежи Тыц высказался о похищении скульптуры маршалу Рокоссовскому, заявив, что в этом происшествии вина лежит не только на злоумышленниках, но и на властях страны, которые активно продвигают русофобскую политику.