Задержанных в Белоруссии россиян заключили под стражу

Минск, 1 августа. В отношении 33 россиян, задержанных под Минском, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщил глава Следственного комитета Белоруссии.

Ранее посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев отмечал, что Минск до сих пор не предоставил фактов того, что задержанные россияне собирались нарушить общественный порядок. Он подчеркнул, что Россия настаивает на плотном взаимодействии с белорусскими правоохранителями и на скорейшем освобождении российских граждан.

Напомним, что 29 июля в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ. По мнению белорусского СК, россияне якобы могут быть причастны к подготовке массовых беспорядков в стране.