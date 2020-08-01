Монтян рассказала, как украинские «кастрюли» воодушевились из-за задержания россиян

Киев, 1 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко задержанием 33 россиян воодушевил украинских псевдопатриотов, рассказала киевский адвокат Татьяна Монтян. По ее словам, в Киеве вдруг забыли о санкциях против Белоруссии из-за диктатуры.

«В Украине воодушевились все упыри, кастрюли и прочая майдаунная рагульская шваль, которые начали наперебой поздравлять Лукашенко с «отбитием российской агрессии» и убеждать его, что только с Украиной и Западом у Белоруссии могут быть добрососедские отношения, а с не коварным и агрессивным Мордором», — рассказала Монтян.

Адвокат напомнила, что санкции Украины против Белоруссии действуют до сих пор. Примечательно, что поводом для санкций стало «нарушение прав и свобод граждан» в Белоруссии. Монтян удивилась, как Киев изображает, что в Белоруссии все печально со свободами и правами, пишет «ПолитНавигатор».

«А Украина – прямо обитель демократии и вольностей для люда простого», — с сарказмом отметила адвокат.

Ранее Монтян эмоционально отчитала президента Украины Владимира Зеленского за «прогиб» перед посольством США. Она отметила, что Зеленскому плевать на пылающий Донбасс, но как только посольство США «выразило озабоченность» поджогом дома «антикоррупционера» Виталия Шабунина, марионеточный украинский лидер тут же «прогнулся».