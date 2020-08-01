Вассерман рассказал о последствиях вирусной депрессии для мира

Москва, 1 августа. Миру нужно готовиться не ко второй волне коронавируса, а к затяжной первой, странам необходимо найти баланс, благодаря которому ограничительные меры не слишком отразятся на экономике. Об этом рассказал известный российский публицист и интеллектуал Анатолий Вассерман.

Он высказался о крупном международном экономическом кризисе, который возник из-за пандемии. По мнению Вассермана, ситуацию, которая возникла в связи с распространением инфекции, можно сравнить со Второй Великой депрессией.

«Мир балансирует на тонкой грани между вирусной и экономической эпидемиями. Усилишь карантин — люди начнут умирать от голода, ослабишь — больше жизней унесет зараза», — отметил он.

Прежде всего, по мнению Вассермана, от этого кризиса пострадают США, поскольку они не имеют единой медицинской системы. Это может привести к тому, что больницы не справятся с наплывом заболевших. Американская экономика также может не выдержать натиска инфекции, так как переживает не лучшие времена. Американцы уже давно переместили свое производство в регионы с дешевой рабочей силой.

Говоря о последствиях начавшейся Второй Великой — вирусной — депрессии, интеллектуал уточнил, что она стала продолжением экономического кризиса 2008-го года. Серьезные ограничения, которые пришлось вводить странам, сильно отразились на производственных и технологических показателях, из-за этого многие отрасли потребуют реформирования.