Дочь Сергея Бодрова тайно вышла замуж в Москве

Москва, 1 августа. Дочь погибшего в горах Кавказа режиссера Сергея Бодрова-младшего тайно вышла замуж за своего коллегу Сергея Быстрова.

Ольга Бодрова не любит внимания со стороны прессы и предпочитает не жить за счет славы знаменитого отца. Девушка недавно окончила ГИТИС и решила стать актрисой.

СМИ стало известно, что 22-летняя Бодрова связала себя узами брака с актером Быстровым. Он работает в Театре имени Маяковского.

На торжество в Москве были приглашены только самые близкие, включая 53-летнюю Светлану Бодрову, вдову режиссера. Отношения пары до последнего момента держались в секрете.

В начале июля Ольга Бодрова впервые показалась на публичном мероприятии. Она стала ведущей кинофестиваля «Зеркало». Ее партнером выступил голливудский актер русского происхождения Юрий Колокольников.

Поклонники в первую очередь оценили ее внешние данные, сравнивая с отцом. Некоторые решили, что Ольга очень похожа на режиссера. Другие не увидели в ней ни капли сходства с Бодровым-младшим.

Напомним, что Сергей Бодров-младший после выхода дилогии «Брат» стал символом борьбы за справедливость. Персонаж Данилы Багрова пришел в отечественный кинематограф благодаря режиссеру Алексею Балабанову.