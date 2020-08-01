Лукашенко заявил, что Минск готов взаимодействовать с РФ по делу о задержанных россиянах

Минск, 1 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 33 задержанных россиянина были первой группой из 180-200 человек, которых якобы планировали перебросить в страну для дестабилизации ситуации.

«Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь», — сказал Лукашенко на встрече с председателем комитета госбезопасности и председателем Следственного комитета.

Президент Белоруссии назвал «полной ерундой» сообщения о том, что приезд россиян в республику был согласован. Лукашенко добавил, что Минск готов взаимодействовать с РФ по делу о задержанных россиянах.

«Перекрикивая друг друга в СМИ, вопрос не решим. Поэтому, если у кого-то есть желание из россиян получить дополнительную информацию, мы всегда открыты. Мы ничего не скрываем, но нам нужна правда», — добавил он.

В среду, 29 июля, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ. В СК республики заявили, что россияне якобы могут быть причастны к подготовке массовых беспорядков в Белоруссии.

В МИД РФ сообщили, что задержанные россияне следовали в Венесуэлу транзитом через Минск, но опоздали на рейс. У каждого из задержанных есть билеты. Кроме того, задержанные имеют трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии компанией. При задержании у них не обнаружили запрещенных предметов. В МИД РФ подчеркнули, что задержанные не имеют отношения ни к каким внутриполитическим процессам в Белоруссии.