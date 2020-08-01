Киевский политолог рассказал о «трех волнах», которые «смоют» Украину

Киев, 1 августа. Местные выборы на Украине опасны для действующих властей страны, поскольку способны вызвать масштабный политический кризис, который может оказаться губительным, считает украинский политолог Михаил Чаплыга.

Украинские СМИ, цитируя Чаплыгу, рассказали о его концепции «трех волн», которые уже в ближайшее время «смоют» Украину. Речь идет об очередных акциях протеста, возникающих из-за недовольства жителей страны политикой Киева.

Чаплыга заметил, что первая волна, сошедшая на Украине, являлась протестными акциями, связанными с гибелью малого бизнеса в стране. Украинцы вышли на улицы, требуя от Киева хоть каких-нибудь мер, которые позволят решить эту проблему, но так и не были услышаны. Вторая и третья волны, по словам политического эксперта, будут иметь отношение к местным выборам в стране, пишет «ПолитНавигатор».

«Вторая волна будет не такая красивая – это цунами. У нее база большая, а высота не очень. Она переносит массу воды, но медленно и уверенно. Это цунами придет к нам в начале или середине октября. За месяц перед выбором и пиком на выборы. Непонятно, что будет с кораблем, перевернется или нет. Следом идет третья волна. Это кризис государственности. Придется на конец ноября», – резюмировал Чаплыга, добавив, что все это приведет к тому, что Украина будет попросту смыта.

Ранее украинский эксперт Андрей Клименко заявил о возможности возникновения полномасштабного военного конфликта между Украиной и Россией. Он отметил, что война между странами может возникнуть в Черном море уже осенью 2020 года.