На Украине прогнозируют еще 4 тысячи смертей от коронавируса

Киев, 1 августа. Около четырех тысяч украинцев еще могут заболеть коронавирусом в стране во время эпидемии, приблизительно четыре тысячи из них могут скончаться. Об этом предупредил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

«Когда месяц назад мы впервые презентовали наши прогнозы, Украина двигалась по «желто-зеленому» сценарию. Сейчас наша динамика четко отражает «желтый» сценарий, и, к сожалению, мы ориентируемся на 4 тысячи летальных случаев и около 400 тысяч случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране», — сообщил он на брифинге.

Ранее Минздрав Украины сообщал, что в стране выявлено более 71 тысячи случаев COVID-19 и зарегистрировано 1709 смертей. 39 308 человек справились с заболеванием.

После вспышки коронавируса 12 марта власти Украины на месяц ввели общенациональный карантин, который впоследствии неоднократно продлевался.

С 11 мая правительство страны приняло решение смягчить ряд ограничительных мер. Глава кабмина Денис Шмыгаль заявил, что после этой даты региональные власти могут прибегать к «адаптивному карантину», то есть в случае всплеска заболеваемости в отдельных областях усиливать ограничения локально.

Затем украинское правительство продлило введенный изначально до конца июля адаптивный карантин до 31 августа. Согласно новым правилам, в зависимости от уровня заражения COVID-19 будут устанавливаться четыре зоны эпидемиологической опасности: зеленая, желтая, оранжевая и красная.

Пандемия сильно ударила по Украине, экономика которой погрузилась в худшее состояние за последние годы. Философ Сергей Дацюк выражал опасение, что нынешний кризис может уничтожить в стране остатки промышленности.