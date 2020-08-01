Украинский политолог рассказал об «удачной психологической операции» России в Херсоне

Киев, 1 августа. Россия поменяла подход для проведения информационных кампаний, направленных против Украины, заявил директор Центра ближневосточных исследований, украинский политический эксперт Сергей Данилов.

Во время пресс-конференции Данилов заметил, что Москва якобы использует новый инструмент психологического воздействия на Киев, распространяя слухи о некой военной операции, целью которой является обеспечение Крыма водой.

Напомним, что ранее командующий украинским флотом контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что Россия якобы готовит специальную военную операцию, направленную против Украины. Он заметил, что вооруженные силы Российской Федерации могут провести наступление на Херсонскую область, чтобы возобновить подачу воды в Крым.

Данилов уверен, что подобные заявления официальных представителей Украины якобы связаны с тем, что Россия сама распространяет слухи о подготовке военного наступления на Херсон, используя их в качестве специальной психологической атаки. Подобная операция, которая по словам эксперта организована Москвой, уже имеет определенный успех.

«Как мне кажется, это была достаточно успешная российская психологическая операция по повышению хаоса, неуправляемости и страхов. На самом деле, направление деятельности РФ на Херсонщине сейчас заключается в максимальном увеличении энтропии, в максимальном увеличении хаоса, в поддержании войны «всех против всех», в дезорганизации местных органов власти и региональных органов власти, в нарушении управляемости социально-политическими и многими другими процессами», – уверен эксперт.

По словам Данилова, данная психологическая операция, которая якобы была организована Россией, уже имеет первые результаты. Жители Херсона и области уже готовятся к тому, чтобы российские вооруженные силы «навели порядок» в регионе, пишет «ПолитНавигатор».

«Я бы хотел подчеркнуть, что, например, мониторинг групп в социальных сетях показывает, как трансформируется мнение граждан этого региона: «Так быстрее бы это случилось!», «Та давайте сдадимся, сколько можно это терпеть?» – резюмировал эксперт.

Ранее бывший глава Совбеза ДНР Александр Ходаковский рассказал, почему Киев не спешит выполнять пункты Минских соглашений. Он заметил, что Киев «растягивает» перемирие на Донбассе, чтобы дождаться результатов президентских выборов в США.