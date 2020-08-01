Известный пианист Розум рассказал правду о своем состоянии

Москва, 1 августа. Народный артист России Юрий Розум сдал тест на коронавирус в Москве, о чем пианист сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Все анализы на коронавирус отрицательные, но, к сожалению, антител не обнаружили», — прокомментировал Розум свое обращение к медикам.

Пианист подчеркнул, что всегда следит за своим здоровьем. Он прошел плановое обследование в одной из столичных поликлиник.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что 66-летний Юрий Розум был госпитализирован и перенес тяжелую операцию на позвоночнике.

В интервью ФАН Розум заявил, что эта информация не соответствует действительности. Операцию ему делали два года назад. Это было простое смещение позвонков, добавил музыкант.