Москва, 1 августа. Преследующие США в последние несколько недель «несчастные случаи» являются расплатой за то, что американцы выдают отсутствующее благосостояние за свои большие достижения. Об этом заявил политолог-американист Владимир Брутер.

В течение нескольких недель в Штатах регулярно случаются взрывы и пожары. Так, 12 июля взрыв прогремел на борту корабля USS Bonnehome, а 17 и 20 июля пожары вспыхнули на авианосцах USS Kearsage и USS John Kennedy.

17 июля также стало известно об авариях на сталелитейном заводе в Бернс-Харборе, химическом заводе в Атланте и пожаре на электростанции в штате Индиана, пишет Nation News.

По словам Брутера, такие события в США происходят постоянно, в государстве вовсе нет благополучия, которое оно пытается демонстрировать внешнему миру.

«В США вообще нет такого благополучия, как они это хотят представить. Особенно, если учесть, что в стране очень большое расслоение общества. А что касается чрезвычайных происшествий, то это всегда вопрос, как их подавать. Их можно замалчивать, а можно говорить, как о чем-то сверхъестественном и потрясающем всю страну», — объяснил эксперт.

Политолог отметил, что американцев подобные инциденты давно не потрясают, с таким же спокойствием они реагируют и на коронавирус — им «не жалко тех, кто умирает» из-за отсутствия денег не лечение.

Американист назвал все эти происшествия следствием, в том числе, ротозейства, которого в США предостаточно. При этом он не исключил, что все это преподносится так намеренно перед президентскими выборами.

«Все демократические СМИ пытаются сейчас акцентировать на этом внимание, как на промахах команды [действующего главы США Дональда] Трампа. В обычной ситуации они бы этого делать не стали, так как команда может быть и их тоже», — уточнил политолог.

Брутер выразил мнение, что все потрясающие страну ЧП можно расценивать как расплату за ее политику.