Онкобольную певицу Салтыкову положили под капельницу

Москва, 1 августа. Певица Ирина Салтыкова, у которой диагностировали онкологию, решила серьезно заняться здоровьем. Звезда 90-х отправилась в Сочи, чтобы пройти цикл процедур, и местные медики обнаружили у нее повышенное сердцебиение.

Артистка остановилась в одном из городских санаториев, где врачи зафиксировали у нее пульс 90 ударов в минуту. Исполнительнице запретили ходить баню и на массаж, в один из дней ее положили под капельницу. Это испугало поклонников, но Салтыкова заверила, что поводов для беспокойства нет.

Она объяснила, что решила попробовать озонотерапию. Этот метод лечения основан на действии на организм терапевтических доз озона. Он оказывает бактерицидное и противовирусное действие, повышает содержание кислорода в крови и усиливает метаболизм. Кроме того, озон оказывает иммуномодулирующее действие. Такие процедуры медики особенно советуют в период пандемии для укрепления организма.

Как отмечает «Собеседник», уже после двух дней пребывания в Сочи Салтыкова заметно преобразилась. С этим городом на побережье Черного моря у нее связано немало ярких воспоминаний. В частности, именно здесь она познакомилась с Виктором Салтыковым, который впоследствии стал ее мужем и отцом единственной дочери Алисы.

Сегодня Салтыковой 54 года, но несмотря на возраст и серьезный диагноз, она прекрасно выглядит и чувствует себя хорошо. Певица активно ведет Instagram, с помощью которого держит поклонников в курсе своих жизненных событий, а они, в свою очередь, поддерживают ее.