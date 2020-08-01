Муж биатлонистки Куклиной похвастался жизнью за счет жены

Москва, 1 августа. Белорусский лыжник, тренер Михаил Куклин похвастался дорогим подарком от жены, биатлонистки сборной России Ларисы Куклиной. Спортсмен в шутку признался, что живет за счет жены.

Куклина рассказала, что подарила мужу машину. Покупку спортсменка продемонстрировала в Instagram, отметив, что муж «кружит над машиной, как ястреб». На камеру супруг Куклиной признался, что живет на деньги жены.

«Друзья, эту машину купила мне Лара. Я, к сожалению, заработать не могу, поэтому живу за ее деньги, друзья. Вот так вот. Завидуйте мне», — заявил спортсмен.

Биатлонистка решила поддержать шутку и подписала: «Живет за мои деньги! Нахал!».

Куклин является главным тренером супруги. Он выступал за сборную Белоруссии по лыжным гонкам до 2018 года, но перед Олимпийскими играми в Пхенчхане завершил карьеру.

По итогам сезона Куклина стала второй среди российских биатлонисток, а в зачете Кубка мира заняла 21-е место.

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