МИД России предупредил ЕС, что новые санкции чреваты «киберхаосом»

Москва, 1 августа. Введение односторонних санкций Евросоюза в отношении ряда граждан и субъектов России в очередной раз принято безосновательно, его политическая подоплека очевидна, этот шаг чреват новым политическим противостоянием и «киберхаосом». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Нас озадачило и огорчает решение Совета Евросоюза от 30 июля <...> И снова это делается без всяких оснований под далеким предлогом причастности к кибер-инцидентам в прошлом. Политические коннотации этого хода очевидны», — говорится в публикации дипведомства в Facebook.

В российском МИДе напомнили, что неоднократно предупреждали ЕС о вреде увеличения односторонних санкций, которые к тому же являются незаконными в контексте международного права.

Москва неоднократно предлагала Европе развивать диалог по проблемам в информационной области, в частности, с использованием существующих каналов и механизмов в ООН и ОБСЕ.

«Но вместо этого Брюссель выбрал санкционный инструментарий, утвержденный на бумаге год назад. Цинично представлял этот ход как содействие международной безопасности и стабильности в киберпространстве», — констатировали дипломаты.

По словам политиков, это свидетельствует о том, что ЕС предпочитает разговору политику одностороннего давления, которая ведет к усилению разногласий и росту взаимного недоверия.

«Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и киберхаосу, а не к порядку, о котором так любят говорить наши партнеры ЕС, забывая о центральной роли ООН», — подчеркнули в МИД РФ.

Дипломаты также указали, что логика ЕС, согласно которой россияне обвиняются в причастности к кибер-инциденту 2018-го года, является очевидно ложной, и свои порочащие заявления в Европе «по забывчивости» используют «ретроактивно».

В ведомстве заверили, что недружественные действия ЕС не останутся без ответа, поскольку «в дипломатии все взаимно».

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против организаций и граждан РФ, Китая и КНДР, обвинив их в причастности к кибератакам. Документ был опубликован в четверг в официальном журнале ЕС. Под действия ограничений попал главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо российских граждан.

Еврокомиссия в июне безосновательно обвинила Россию и Китай в проведении якобы «дезинформационной кампании» во время пандемии коронавируса. Также было выделено четыре миллиона евро на борьбу с некой «дезинформацией» со стороны РФ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что обвинения Евросоюза в адрес Москвы не подкрепляются фактами.