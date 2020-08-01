Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД России предупредил ЕС, что новые санкции чреваты «киберхаосом»

363
0 Оставить комментарий

МИД России предупредил ЕС, что новые санкции чреваты «киберхаосом»Москва, 1 августа. Введение односторонних санкций Евросоюза в отношении ряда граждан и субъектов России в очередной раз принято безосновательно, его политическая подоплека очевидна, этот шаг чреват новым политическим противостоянием и «киберхаосом». Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Нас озадачило и огорчает решение Совета Евросоюза от 30 июля <...> И снова это делается без всяких оснований под далеким предлогом причастности к кибер-инцидентам в прошлом. Политические коннотации этого хода очевидны», — говорится в публикации дипведомства в Facebook.

В российском МИДе напомнили, что неоднократно предупреждали ЕС о вреде увеличения односторонних санкций, которые к тому же являются незаконными в контексте международного права.

Москва неоднократно предлагала Европе развивать диалог по проблемам в информационной области, в частности, с использованием существующих каналов и механизмов в ООН и ОБСЕ.

«Но вместо этого Брюссель выбрал санкционный инструментарий, утвержденный на бумаге год назад. Цинично представлял этот ход как содействие международной безопасности и стабильности в киберпространстве», — констатировали дипломаты.

По словам политиков, это свидетельствует о том, что ЕС предпочитает разговору политику одностороннего давления, которая ведет к усилению разногласий и росту взаимного недоверия.

«Такой подход приводит к новому политическому противостоянию и киберхаосу, а не к порядку, о котором так любят говорить наши партнеры ЕС, забывая о центральной роли ООН», — подчеркнули в МИД РФ.

Дипломаты также указали, что логика ЕС, согласно которой россияне обвиняются в причастности к кибер-инциденту 2018-го года, является очевидно ложной, и свои порочащие заявления в Европе «по забывчивости» используют «ретроактивно».

МИД России предупредил ЕС, что новые санкции чреваты «киберхаосом»В ведомстве заверили, что недружественные действия ЕС не останутся без ответа, поскольку «в дипломатии все взаимно».

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против организаций и граждан РФ, Китая и КНДР, обвинив их в причастности к кибератакам. Документ был опубликован в четверг в официальном журнале ЕС. Под действия ограничений попал главный центр спецтехнологий Генерального штаба ВС РФ и четверо российских граждан.

Еврокомиссия в июне безосновательно обвинила Россию и Китай в проведении якобы «дезинформационной кампании» во время пандемии коронавируса. Также было выделено четыре миллиона евро на борьбу с некой «дезинформацией» со стороны РФ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно заявлял, что обвинения Евросоюза в адрес Москвы не подкрепляются фактами.

Источник: Facebook
Новости партнеров