Москва, 1 августа. Экс-депутат Госдумы и российская актриса Мария Кожевникова оконфузилась на отдыхе в Подмосковье.

Звезда сериала «Универ» не поехала на отдых в Крым или Сочи, а предпочла остаться в Московской области. Она опубликовала в Instagram ролик из бассейна.

Актриса плавает в соломенной шляпе и желает своим подписчикам «доброго утра». В какой-то момент она подплывает к системе очистки воды, которая засосала ее кожу, издавая характерные хлюпающие звуки.

Кожевникова не выдержала такого конфуза и заявила, что это не от нее исходят странные звуки. Она долго смеялась на камеру. Поклонникам понравился простой искренний юмор артистки.

«Для такой искренней улыбки и виниры вставляют, удачно. Вам идет», — написала поклонница под роликом. «Маша, ну эта «пердю» по-французски, потеря-потерь», — пошутил актер Виталий Гогунский. «Такой смех заразительный, сама еще долго смеялась», — добавила еще одна подписчица.

Ранее сообщалось, что Марию Кожевникову включили в десятку самых сексуальных российских звезд.