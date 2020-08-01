Главный конструктор самоходки для ВДВ «Лотос» рассказал об испытаниях орудия

Москва, 1 августа. Перспективное самоходное орудие «Лотос», разрабатываемое для Воздушно-десантных войск РФ, проходит приемо-сдаточные испытания, сообщил главный конструктор самоходки Вениамин Счастливцев.

В субботу «Лотос» показали на военно-спортивном празднике в Климовске, посвященном Дню ВДВ. Счастливцев рассказал, что в сравнении с орудием прошлого поколения «Нона», «Лотос» имеет вдвое увеличенный боекомплект.

«Перспективное 120 мм самоходное артиллерийское орудие «Лотос» уже прошло предъявительские испытания сейчас проходит приемо-сдаточные испытания», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам главного конструктора, из 57 испытаний «Лотос» успешно прошел уже 50. Осталось провести проверку стопоров, системы навигации, а также взвешивание для определения боевой массы.

Авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие калибром 120 миллиметров было разработано в рамках продолжения и замены проекта САУ 2С36 «Зауралец-Д». Проект «Лотоса» впервые был представлен на форуме «Армия-2017» в парке «Патриот».