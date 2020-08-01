Крымская полиция проверит жалобы на разгоняющих туристов нагайками казаков

Симферополь, 1 августа. Крымская полиция проведет проверку в связи с жалобами отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос». Об этом пишет Telegram-канал «Подъем».

В пресс-службе МВД по республике пояснили, что таковых заявлений от граждан в правоохранительные органы не поступало, но данные все же учли.

«К нам заявлений и сообщений не поступало в органы внутренних дел, но мы все-таки эту информацию зарегистрировали и проверим ее в соответствии с законодательством», — говорится в сообщении.

По информации «Подъема», казаки с нагайками распугивают посетителей пляжа. При этом свои действия они объясняют заботой о здоровье и безопасности постояльцев санатория.

«Они платят по 200 тысяч, чтобы здесь никого не было», — заявляют нарушители.

В этом году Крым стал одним из самых востребованных среди россиян мест отдыха. Внутренней туризм в республике открылся 15 июня, а принимать гостей их других регионов она начала с 1 июля.

Глава крымского парламента Владимир Константинов отмечал, что услуги курортной сферы на полуострове из-за пандемии пользуются в этом году небывалым спросом, граждане уже активно бронируют себе места у моря на осень.

Российский блогер Илья Варламов оценил курорты республики и рассказал, где стоит отдохнуть, а какие места лучше обходить стороной. Он пришел к выводу, что посещение Керчи и Симферополя может испортить путешественнику все впечатление о полуострове, но Ялта приятно порадует.