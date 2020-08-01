Самая тяжелая женщина России скончалась в Тюмени

Тюмень, 1 августа. Самая тяжелая женщина России, весившая 350 кг, скончалась в Тюмени, сообщил осведомленный источник.

Любовь Нурдинова ушла из жизни в возрасте 57 лет. Причина смерти пока не называется. Жительница Тюмени в течение двадцати лет страдала от тяжелой формы ожирения.

В апреле этого года ей сделали операцию по резекции желудка. Нурдинова всего за несколько месяцев похудела до 158 кг.

«Ожирением я страдаю с детства. Я когда вышла замуж, родила детей, стала все больше набирать вес. Работала в детском саду поваром. С утра ничего не ела, только кофе пила, в обед маленькую порцию второго съедала», — рассказывала Нурдинова в одном из интервью.

По словам женщины, ее вес непрерывно увеличился, несмотря на большие нагрузки на работе. Она сжигала больше калорий, чем потребляла.

Из-за проблем с весом Нурдиновой даже пришлось уволиться с работы. Она оформила инвалидность.

Женщина добавила, что сначала она сама выходила на улицу, а потом ей пришлось отказаться от прогулок. Заботу о матери взял на себя один из сыновей.

В интервью Нурдинова говорила, что мечтает похудеть и вернуться к нормальной жизни.