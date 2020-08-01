Степаненко рассказала, как относится к Петросяну после развода

Москва, 1 августа. Российская артистка и юмористка Елена Степаненко рассказала, как сейчас относится к своему бывшему супругу Евгению Петросяну. Она пожелала юмористу жить долго и счастливо.

На телевизионном канале «Россия-1» вышел новый выпуск телевизионной программы «Еще не вечер», ведущей которой является Елена Степаненко. Гостями эфира стали актер Семен Стругачев и телеведущая Татьяна Васильева.

Спустя 1,5 года после развода Степаненко в эфире телепрограммы «Еще не вечер» рассказала, как на самом деле относится к своему бывшему мужу Евгению Петросяну после развода. Во время беседы ведущая предложила своим гостям немного отвлечься и отработать боксерские удары на специальном манекене. Она решила на собственном опыте показать гостям, как нужно бить, но вскоре вошла во вкус и стала активно колотить грушу.

«Слушай, это же не Петросян!» – остановил ее Стругачев.

В ответ Степаненко на манекене продемонстрировал, как относится к своему бывшему мужу. Она обняла снаряд и призналась, что не испытывает негатива к Петросяну, заметив, что желает ему лишь счастья и здоровья.

«Дорогой мой, живи долго и счастливо. Будь здоров, хороший!» – резюмировала Степаненко.

Напомним, что Елена Степаненко и Евгений Петросян официально развелись еще в ноябре 2018 года. После бракоразводного процесса и разрыва отношений с российским юмористом актриса приняла решение кардинально сменить имидж. Кроме того, она открыла свое авторское шоу на телевизионном канале «Россия 1».

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