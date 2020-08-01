Ахеджакова прокомментировала уход Гармаша из «Современника»

Москва, 1 августа. Народная артистка России Лия Ахеджакова прокомментировала решение Сергея Гармаша покинуть «Современник». Она выразила обеспокоенность в связи с уходом коллеги и сообщила, что никакой заявленной им «чудовищной ситуации» в театре нет.

«Я очень переживаю, что это с Сережей случилось, потому что это пятно он никогда не смоет. Ничего ужасающего в театре нет, его возглавил замечательный человек Виктор Рыжаков. Он пришел на сбор труппы, предложив нам на три сезона прекрасные планы с замечательными драматургами и режиссерами. У него хорошие проекты», — рассказала актриса.

Она добавила, что Рыжаков — известный режиссер, чей труд отмечен множеством наград. По мнению Ахеджаковой, он предлагает интересные проекты, в которых найдется место каждому артисту.

Актриса уверена, что если бы Галина Волчек, Лилия Толмачева и Игорь Кваша были живы по сей день, а Валерий Фокин по-прежнему трудился в театре, подобной ситуации в нем не случилось бы — «никто бы не посмел развести такую атмосферу».

Также Ахеджакова призвала Гармаша «посмотреть на себя со стороны».

Накануне в своем обращении к труппе и коллективу «Современника» Гармаш отметил, что кто-то редко берет на себя ответственность выступить в одиночку, при этом точно зная, что в одиночестве и останется. Он подчеркнул, что провел в театре счастливые 36 лет жизни, и ему тяжело и больно покидать его. Актер заявил, что старался изменить направление развития театра, которое определило новое руководство, однако не смог этого сделать, передает «360».

Российская актриса, заместитель художественного руководителя «Современника» Чулпан Хаматова объяснила решение Гармаша тем, что его эстетические взгляды на то, как должен выглядеть театр, не сошлись с представлениями об этом Рыжакова. По ее мнению, если «человек как художник не может согласиться с другим художником — значит, он выбирает другой путь».