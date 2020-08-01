В Киеве рассказали, как установить мир в Донбассе за неделю

Киев, 1 августа. Установить мир на востоке Украины возможно в кратчайшие сроки, если у Киева будет такое желание. Об этом заявил последний украинский руководитель Крыма, генерал-полковник милиции Анатолий Могилев.

«При желании власти навести порядок на Донбассе и установить там мир, нужно будет, я думаю так, неделя срока. Только при желании власти. Если желания не будет, то бесполезно о чем-то говорить», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».

По словам Могилева, чтобы достичь мира в Донбассе, сторонам необходимо сесть за стол переговоров. Генерал-полковник напомнил, что многие условия и решения уже закреплены в Минских соглашениях.

«Так давайте их выполним, в конце концов. <…> Да, это может потом привести к параду суверенитетов или автономий по всей Украине — может быть, но решить-то конфликт как-то нужно!» — подчеркнул украинский политический деятель.

Могилев заявил, что у любого военного конфликта есть три варианта завершения: победа, поражение или компромисс. Генерал-полковник отметил, что «побеждает» Киев уже шестой год, а проиграть в данной ситуации «просто стыдно», передает «ПолитНавигатор».

«Остается одно — переговоры и мирный процесс», — подытожил Могилев.

Ранее украинский социолог Евгений Копатько рассказал, как процесс деградации Украины влияет на Донбасс. По мнению эксперта, в составе Украины у ДНР и ЛНР нет будущего.