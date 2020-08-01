Тодоренко похвасталась новыми проектами в России

Москва, 1 августа. Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко опровергла слухи о том, что для нее нет работы в России после скандального высказывания о домашнем насилии.

СМИ писали, что после волны критики с Тодоренко перестали сотрудничать разные бренды и что ей пришлось искать работу на Украине. Однако звезда похвасталась, что сейчас у нее еще больше проектов, чем раньше.

Сейчас она работает над новым сезоном шоу для молодых мам «Регина +1».

«Я делюсь секретиками и разными полезными лайфхаками о том, как воспитывать детей и быть активной мамой», — сказала телеведущая, ее слова передает «Пятый канал».

Тодоренко также запускает новый проект о путешествиях. Программа выйдет уже в этом году. Кроме того, она приняла приглашение участвовать в шоу «Ледниковый период» вместе с Романом Костомаровым.

Параллельно на украинском радио стартует шоу «Крали в терминале» с Василисой и Региной Тодоренко. Девушки будут рассказывать о путешествиях.

Ранее сообщалось, что в июне телеведущая отпраздновала 30-летие. Она признала все свои ошибки и заявила, что будет двигаться дальше.