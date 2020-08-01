Политолог напомнил Кулебе, что российско-украинских дипотношений не существует

Единственное, что осталось Кулебе в деле дипломатии — обсуждение вопроса обмена пленными, уверен политический аналитик Александр Асафов.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о решении официального Киева не разрывать полностью отношения с Москвой. Свою позицию он аргументирует тем, что «украинские «политзаключенные» нуждаются в дипломатической поддержке».

«Хорошо, допустим, разорвали мы бы дипломатические отношения с Россией в 2014 году... Какая страна возьмет на себя представительство наших интересов? Берем Польшу условно. У нас сотни политзаключенных, судебных процессов, которые надо посещать. У нас есть генконсульство в Ростове-на-Дону, а генконсульства Польши в этом городе нет, поэтому надо практически ко всему этому подходить. Политически расторжение отношений в 2014 году было бы правильным жестом, я никогда этого не отрицал. Но юридически, с точки зрения защиты интересов своих граждан <...> это была бы ошибка. Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в России. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», — заявил Кулеба.

Однако независимый политический аналитик и политолог Александр Асафов напомнил украинскому министру, что «никаких политических, дипломатических или иных российско-украинских отношений нет, как и нет суверенной украинской внешней политики».

«О ней (внешней политике Украины. — Прим. ФАН) нельзя всерьез говорить, говорить о решениях, о каких-то действиях, которые бы на что-либо влияли. У действующего президента Украины существует один единственный политический «трек», помимо имитационной и артистической деятельности, который связан с бесконечными обсуждениями и попытками обменов. Будь то в рамках Минских соглашений или каких-то других вариантов, конфигураций и так далее. Это единственное проявление политических процессов вовне, кроме церемониальных встреч, фотографирования, посещения банкетов и прочего. Но эту нишу занял Зеленский и получить политическую репутацию в других направлениях практически невозможно», — заявил Федеральному агентству новостей Асафов.

Все остальные направления не относятся к суверенной политике Украины и обусловлены действием внешних факторов. Все, что остается в части самостоятельной политики Киева — взаимодействие с СБУ в части обмена пленными, составление списков и условий передачи заключенных, отмечает собеседник ФАН.

«Кулеба видит, что у него в риторике нет политической составляющей, поэтому и говорит о том единственном политическом моменте, пытаясь этим [делом] тоже заниматься. Он имитирует бурную деятельность. Конечно, сейчас это звучит, некоторым образом, синхронно с процессом, запущенным по требованию выдачи задержанных в Белоруссии граждан России, которых Лукашенко и его окружение подозревают в организации каких-то действий, террористических актов, дестабилизации обстановки в стране. А Украина считает их военными преступниками. Конечно, коль скоро тема выдачи поднялась, и он высказывался, он решил охватить всю повестку и заговорил о том, что какие-то отношения с Россией нужны. Хотя бы для обеспечения единственного политического процесса, который остался у Киева — обсуждения обменов», — заключил эксперт.

Напомним, отношения между Россией и Украиной ухудшились в 2014 году после кровавого государственного переворота в Киеве, а также на фоне ситуации в Донбассе. Украина официально называет Россию «страной-агрессором», однако дипотношения не разрывает. В украинском МИД не раз заявляли, что не поддерживают эту идею, поскольку это может негативно сказаться на гражданах Украины. Россия обвинения Киева отрицает и уже не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва будет не против обмена послами с Киевом и напомнил, что дипломатические отношения между странами были свернуты именно по вине Украины.