Миро осудила «зазвездившуюся» Косторную за уход от «штампующей чемпионок» Тутберидзе

Москва, 1 августа. Блогер Лена Миро осудила российскую фигуристку Алену Косторную за неуважительное отношение к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе. Она заявила, что юная спортсменка не имела права выдвигать наставнице ультиматум, а с переходом к новому руководителю потеряла свои шансы на дальнейшие спортивные успехи.

Недавно с Тутберидзе со скандалом рассталась очередная ее подопечная — 16-летняя Косторная. Тренер приняла решение отказаться от спортсменки, поскольку та поставила ей условие: или она будет кататься без конкуренток, или уйдет. Ранее с аналогичными требованиями перед наставницей выступали другие ее воспитанницы — Юлия Липницкая и Евгения Медведева.

«Они, глупые, считают себя право имеющими. <…> Глупые девочки искренне полагают, что это они — звезды, а не тренер Тутберидзе зажгла их. Звездная болезнь — это так, кажется, называется?» — написала Миро в своем блоге.

Она отметила, что для таких спортсменок карьера, как правило, заканчивается рано и не очень успешно.

«Липницкая родила. Медведева, поменяв кучу тренеров, просрала все старты и больше никогда не будет даже в десятке. А вот теперь Алена Косторная пошла той же дорогой <…> Вот, ржака — что может ей дать «тренер» Женя (Евгений Плющенко. — Прим. ФАН), не воспитавший с нуля ни одного чемпиона?» — задалась вопросом сетевая скандалистка.

Блогер напомнила, что большой спорт «беспощаден и скор на расправу», и констатировала завершение карьеры Косторной.

По мнению Миро, успех фигуристки, которая достигла серьезных достижений еще до 18 лет, заключался не в ее таланте, а в методике Тутберидзе, «штампующей чемпионок из обычных спортсменок».