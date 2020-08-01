Участница «Дом-2» Саша Черно устроила истерику перед родами

Москва, 1 августа. Звезда популярного телевизионного проекта «Дом-2» Саша Черно подробно рассказала о своих родах.

Знаменитость впервые стала мамой и находится под наблюдением врачей. Девушка сообщила своим подписчикам в соцсетях, что процедура прошла хорошо, ребенок родился здоровым и крепким.

Черно обратила внимание, что роды дались ей нелегко. Несколько часов врачи пытались вызвать схватки, но потом решили резать.

«В четыре утра отошли, как оказалось, настоящие воды, а в 5.30 пришли схватки. Вот тут началось для меня «веселое время». Ну вы понимаете. Ждали до 8, потом до 9, потом до 10. Шейка не сдвинулась ни на миллиметр. Было принято решение — кесарить!» – заявила Черно.

Девушка заметила, что, оказавшись в операционной, устроила истерику. Черно заметила, что испугалась серьезной операции и пыталась помешать врачам.

«Анестезиолог такой хороший попался (прям с головой мужик), и я ему: «Руки на фиг от меня убрал, вырубайте меня полностью». Потом вообще выдала: «Я не буду рожать!». Короче, истерика. Как же мне сейчас за это стыдно, перед анестезиологом извинялась раз 100», – рассказала Черно в социальных сетях.

Муж знаменитости Иосиф Оганесян ни на минуту от нее не отходил. Врачи сделали девушке анестезию и провели операцию.

Через некоторое время Сашу перевели в обычную палату и рассказали, что у нее родился сын.

Ранее рэпер Давид Манукян впервые прокомментировал слухи о расставании с популярной певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. Он в шутливой форме ответил своим подписчикам в одной из социальных сетей.