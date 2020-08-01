Абхазия открыла въезд для россиян

Сухум, 1 августа. Власти Абхазии сняли ограничения на въезд в страну через границу с Россией, которые действовали в связи с пандемий коронавируса. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Абхазии Марианна Квициния.

«Границу [с Россией] могут пересекать беспрепятственно и пешеходы, и транспорт», — уточнила она.

Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил Москву за решение открыть границу с республикой. Как сообщил премьер-министр Абхазии Александр Анкваб, открытие российско-абхазской границы произошло синхронно после того, как глава правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение. По словам Анкваба, уже появилось немало желающих пересечь границу, однако ажиотажа на пропускных пунктах пока не наблюдается.

«Никаких справок об отрицательном результате на коронавирус не требуется», — отметил премьер-министр Абхазии.

Анкваб заверил, что все туристические объекты Абхазии будут соблюдать санитарные нормы. По словам премьер-министра республики, работа тех организаций и заведений, которые проигнорируют правила, будет остановлена.

Напомним, решение об открытии границы с Абхазией было принято российской стороной 31 июля по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Постановление правительства РФ об открытии границы начало действовать 1 августа, то есть, россияне уже могут беспрепятственно въезжать в Абхазию.