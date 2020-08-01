МИД Украины объяснил, почему Киев не хочет разрывать дипотношения с Россией

Киев, 1 августа. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал правильным решение сохранить дипломатические отношения с Россией.

Кулеба объяснил, что разорвать дипотношения с Москвой было ошибкой с точки зрения защиты интересов граждан. Дипломат призвал подходить к вопросу практически.

«Нам нужно там ограниченное дипломатическое присутствие для защиты интересов украинских граждан в РФ. Я считаю, что нынешняя конфигурация является наиболее сбалансированной и эффективной», — добавил Кулеба в интервью изданию «Главком».

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что дипотношения с РФ себя исчерпали, но к их разрыву Киев пока не готов. В МИД Украины тогда отмечали, что это может негативно сказаться на гражданах Украины.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет не против обмена послами с Киевом. Он также отметил, что дипломатические отношения были свернуты именно по вине Украины. Лавров также отметил, что РФ и Украина остаются сильно связаны в экономике. Например, в сфере транспорта, гуманитарных дел. Поэтому, по его мнению, неразумно постоянно возводить какие-либо барьеры.

По словам министра, российские дипломаты заинтересованы в контактах. В пример он привел договоренности по транзиту газа и обмену удерживаемыми лицами, которые были достигнуты после встречи президента Украины Владимира Зеленского с лидером РФ Владимиром Путиным.