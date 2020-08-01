Полковник СБУ отказался соблюдать перемирие в Донбассе

Киев, 1 августа. Украинские силовики в Донбассе продолжат использовать беспилотные летательные аппараты для разведки, несмотря на то, что это нарушает перемирие, заявил экс-боевик АТО, полковник СБУ и депутат от фракции «Голос» Роман Костенко.

По словам бывшего боевика, пункт о БПЛА впервые прописал в перемирии. Костенко отметил, что в рядах ВСУ не верят, что перемирие продержится долго. Впрочем, нарушить его собираются сами украинские силовики.

«Я сам, будучи на Донбассе и пять лет принимая участие в боевых действиях, пережил, возможно, штук тридцать этих перемирий и знаю, как они проходят. Мы даже делали ставки, сколько же это перемирие будет продолжаться – день, два, три, неделю», — рассказал депутат в эфире телеканала Espreso.TV.

Костенко считает, что запретить проводить разведку на чужой территории все равно, что «воевать с закрытыми глазами». Полковник СБУ уверен, что командиры ВСУ будут непременно саботировать запрет на БПЛА, пишет «ПолитНавигатор».

«Я сам принимал участие в перемириях. Командиры на местах – они никогда не дадут себя ослепить и обеспечат для себя возможность защитить своих бойцов», — добавил он.

Киев и Донбасс с понедельника, 27 июля, обязались полностью прекратить обстрелы и ввести дополнительные меры обеспечения перемирия до полного урегулирования конфликта в регионе. Это было согласовано на заседании контактной группы в Минске.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев гарантирует соблюдение режима перемирия в Донбассе. При этом украинский лидер констатировал, что частные нарушения режима прекращения огня по-прежнему фиксируются. По его словам, это связано с тем, что «410 км контактной линии проконтролировать очень сложно».