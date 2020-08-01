Астрологи назвали энергетически сильные мужские имена

Москва, 1 августа. Астрологи рассказали, как имя может повлиять на судьбу человека и помочь ему стать успешным.

Называя мальчика энергетически сильным именем, стоит обратить внимание на его знак зодиака. Для Овнов такими именами являются Сергей и Андрей. Люди с этими именами общительные и доброжелательные.

Для Тельцов успешными считаются имена Антон и Михаил. Они сдержанные, ласковые и внимательные, ценящие красоту и гармонию.

Очень сильные имена для Близнецов — Кирилл и Глеб. Мужчины с этими именами честолюбивы и любознательны. Илья и Дмитрий — отличные имена для мальчиков, родившихся под знаком Рака.

Астрологи говорят, что для Львов сильные имена — это Аркадий и Петр, а для Дев — Владимир и Анатолий. Каждое из имен несет в себе мощный энергетический заряд.

Весам подойдет имена Александр и Константин. Люди с этими именами проявляют честность, щедрость души и волю, передает «Пятый канал».

Специалисты говорят, что среди Скорпионов особо успеха добиваются Артемы и Иваны. Они всегда отстаивают свое мнение и идут напролом к цели.