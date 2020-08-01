Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

Москва, 1 августа. Белоруссия до сих пор не представила фактов, что задержанные россияне собирались нарушить общественный порядок, сообщил посол РФ в республике Дмитрий Мезенцев.

Посол РФ отметил, что Москва настаивает на плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и адвокатами и скорейшем освобождении россиян.

Мезенцев подчеркнул, что Минск пока не предъявил фактов, которые бы подтвердили намерения граждан РФ нарушить общественный порядок.

«Хочу подчеркнуть еще и еще раз: те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление», — добавил дипломат.

Посол сообщил, что консулы встретились с задержанными в пятницу в 22.00, встреча продолжалась до 05.00. Сотрудники задали все необходимые вопросы о целях приезда в республику, планах дальнейшего перемещения, условиях содержания и документах.

Согласно документам, которые предоставили белорусские следователи, россияне являются подозреваемыми по двум уголовным статьям ― 293 и 13 о приготовлении к массовым беспорядкам.

В среду, 29 июля, в Белоруссии были задержаны 33 гражданина РФ. В СК республики заявили, что россияне якобы могут быть причастны к подготовке массовых беспорядков в Белоруссии.

В МИД РФ сообщили, что задержанные следовали в Венесуэлу транзитом через Минск, но опоздали на рейс. У каждого из задержанных есть трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии компанией. При задержании у них не обнаружили запрещенных предметов. В МИД РФ подчеркнули, что задержанные не имеют отношения ни к каким внутриполитическим процессам в Белоруссии.