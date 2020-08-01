Россиянам с 1 августа будут выплачивать дополнительное пособие

Владивосток, 1 августа. Выплату от государства могут получить все граждане РФ, которые являются родителями и потеряли работу.

Речь о доплате к пособию по безработице. С начала месяца оставшиеся без занятости российские родители имеют право получить 3 тысячи рублей на каждого ребенка, не достигшего совершеннолетия. Однако если прежде рассчитывать на эти деньги могли только те, кто потерял рабочее место до 1 марта, то сейчас — все безработные граждане с детьми.

Чтобы получить средства, необходимо зарегистрироваться в центре занятости в качестве безработного. Это обеспечит минимальный размер пособия, который по стране составляет 4,5 тысячи рублей, а в Приморье — 5400, а также указанные три тысячи на каждого ребенка до 18 лет.

Средства на новое пособие выделяются из бюджетов регионов. В приморье на эти цели было отведено 23 миллиона рублей. Поддержку в крае уже получили более 12 тысяч семей.

Ранее в субботу Минтруд сообщил, что в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, согласно которым каждый работник ликвидируемых организаций в стране с 13 августа получит право на выплату средней зарплаты в течение трех месяцев после увольнения.

Отмечается, что в этом случае организация должна будет в первую очередь выплатить среднемесячный заработок за период трудоустройства и единовременные компенсации, полагающиеся увольняемому в соответствии с ТК, а затем приступить к погашению перед ним других обязательств.

В июле в СМИ появились сообщения о том, что в стране могут ввести новое ежемесячное пособие на детей, которое предполагается выплачивать семьям, воспитывающим наследников в возрасте от трех до семи лет включительно.