Проценко рассказал, как врачи и медсестры не узнали Путина в больнице в Коммунарке

Москва, 1 августа. Многие сотрудники инфекционной больницы в Коммунарке не узнали президента РФ Владимира Путина во время его визита в медучреждение. Об этом рассказал главврач больницы Денис Проценко.

По словам медика, визит главы государства в больницу стал абсолютным сюрпризом. В тот день Проценко был на плановом обходе в «красной зоне» Института имени Склифосовского и не мог отвечать на звонки. Когда главврач освободился, он увидел, что с ним пытались связаться министр здравоохранения и мэр Москвы Сергей Собянин. Именно с градоначальником Проценко в итоге договорился о встрече в Коммунарке.

«В больнице я увидел мэра, других ответственных товарищей… Мне сказали: «Что стоишь? Иди принимай гостя». Подъехал Aurus, и тут я до конца все понял», — поделился врач в интервью «Российской газете».

Также Проценко рассказал, что сотрудники больницы, которые видели Путина в приемном отделении и в реанимации, не поняли, кто именно перед ними находится. Только из новостей врачи и медсестры позднее узнали, что человеком, поблагодарившим их за работу, был президент. Причиной этого стал защитный костюм главы государства.

«Ходят два человека: один — в белом СИЗе, второй — в желтом», — отметил Проценко.

Владимир Путин побывал в больнице в Коммунарке в марте этого года. Перед визитом он консультировался со специалистами и узнавал, безопасно ли заходить в «красную зону». Как рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава государства приехал в больницу, чтобы изнутри увидеть, правильно ли функционирует система здравоохранения во время вспышки коронавируса.