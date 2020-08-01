Вдова расчлененного рэпера Картрайта расплакалась в суде

Санкт-Петербург, 1 августа. Вдова расчлененного рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) Марина Кохал расплакалась на предварительном слушании по уголовному делу об убийстве ее мужа. Об этом рассказала глава объединенной пресс-службы судебной системы Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

«Она не очень хорошо себя чувствует, как мне показалось. Она плакала», — сообщила Лебедева.

Руководитель пресс-службы отметила, что реакция Кохал не была вызвана допросом о причинах произошедшего с Картрайтом, поскольку во время заседания у вдовы рэпера никто ничего не уточнял. Дело в том, что на предварительном заседании суд не рассматривал материалы дела, а только избирал меру пресечения для подозреваемой, чтобы соблюсти ее право на защиту. По итогу суд продлил задержание Кохал на 72 часа, чтобы ее защитники смогли за этот срок собрать документы о личности подозреваемой, передает Пятый канал.

Также Лебедева подчеркнула, что Марина Кохал не признавала вину в убийстве Энди Картрайта. По словам главы пресс-службы, распространяемая в некоторых СМИ информация, что вдова якобы объявила себя виновной, является заведомо ложной.

Адвокат Кохал Ирина Скурту рассказала журналистам, что защита будет просить о домашнем аресте, передает телеканал «360». Адвокат подчеркнула, что для этого необходимо обеспечить место проживания и собрать соответствующие подтверждающие документы.

Напомним, расчлененное и разложенное по пакетам тело Картрайта было обнаружено правоохранителями 30 июля в его квартире на Невском проспекте. Марина Кохал заявила, что ее супруг скончался из-за передозировки, а она решила распилить тело, чтобы спасти мужа от «бесславной смерти». По началу вдова рэпера проходила по делу как свидетель, однако затем ей предъявили обвинение в убийстве.