Турчинова высмеяли за незнание истории и заявление о готовности Украины к «войне за Крым»

Турчинову — двойка за использование слов Гитлера о России, заявил ФАН радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов в эфире телеканала «Эспрессо» заявил, что Украина по-прежнему не готова к войне с Россией за Крым. Точно так же она не была к этому готова в 2014 году. Причем такая ситуация сохранилась, даже несмотря на модернизацию войск и обороны страны. Киев до сих пор не может вступать в открытый вооруженный конфликт с Россией.

Турчинов уверен, что украинские власти должны перестать проваливать оборонные программы и значительно усилить их.

«Придет время, когда все равно этот колосс на глиняных ногах под названием Российская империя, начнет сыпаться. Придет время, когда мы все равно вернемся к вопросу не просто новых ракетных программ, а восстановления стратегического потенциала нашей обороны. Тогда мы поставим точку и в вопросах Донбасса, и в вопросах Крыма», — сказал Турчинов.

Более того, он также отреагировал на слова украинского экономиста Максима Гольдарба, заявившего что Турчинов предал национальные интересы, «сдав» Крым несколько лет назад. Бывший секретарь СНБО сообщил, что в 2014 году он не располагал подготовленной армией и хорошим вооружением, когда вокруг царило «тотальное предательство».

«[Если] вы считаете, что в этих условиях я должен был освободить Крым, то что вам мешает его освободить сейчас? <…> Тогда нужно открывать дело именно против президента Зеленского, который не вводит военное положение, не объявляет войну агрессору», — заключил Турчинов.

Комментируя заявление экс-главы СНБО, известный российский радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что «у страны, где не работает ни одна отрасль экономики, по определению не может быть стратегических ядерных сил».

«И это даже не мои слова, это Зеленский рыдал, что все развалено и все уничтожено. Какие стратегические ядерные силы, откуда они там возьмутся при таком оттоке людей с территории страны? Это, опять же, не мои заявления, сами украинские политики об этом говорят. Начиная с самого Майдана, Турчинов повторяет одну и ту же мантру про величие, про то, что они смогут, сделают и так далее. Прошло уже шесть лет, но что сделано за эти годы? Ничего! Нет даже ни единой попытки слезть с иглы МВФ, а они говорят про стратегический потенциал», — отмечает эксперт.

Помимо этого, собеседник ФАН указал на историческую и стратегическую безграмотность Александра Турчинова.

«Господину Турчинову двойка, за то, что использует слова без ссылки на первоисточник. Его заявление про колосс на глиняных ногах, про то, что они сделают оружие, про то, что они найдут в себе силы — это заявление штаб-квартиры фюрера, прописанное непосредственно самому Гитлеру (фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер. — Прим. ФАН) осенью 1944 года. Выводы можно из этого делать самим — и по умственному потенциалу Турчинова, и по его знанию политических реалий, и по стратегическому прогнозированию. Тут ничего больше говорить не нужно», — заключил Армен Гаспарян.

Напомним, гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против народных республик Донбасса военную операцию из-за того, что последние объявили о независимости после кровавого государственного переворота в стране. Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников предположил, что Россия может начать поставлять оружие в Донбасс в ответ на военную помощь Киеву со стороны США.