В США нашли 37 признаков неравнодушного отношения Трампа к России

Вашингтон, 1 августа. Президент США Дональд Трамп заявляет, что «жестко» относится к России и лидеру РФ Владимиру Путину, но на деле «преклоняется» перед Москвой, считает телеведущая CNN Брианна Килар. Она назвала 37 признаков любви Трампа к Путину.

Трамп отказывается осуждать или признавать сообщения о том, якобы Россия наносит удары по американским войскам. По мнению Килар, это свидетельствует о том, что Трамп лоялен к РФ.

«Президент, похоже, влюблен в российского президента. Он не может перестать хвалить его», – заявила Килар.

Глава Белого дома хвалит российского президента за лидерские качества. Более того, по признанию Трампа, Путин назвал его гением. Килар назвала 37 признаков неравнодушного отношения Трампа к Путину.

Стоит отметить, что все 37 пунктов кажутся очень сомнительными. Килар заявила, что о любви Трампа к Путину свидетельствует то, что он поздравил президента РФ с победой на выборах. При этом поздравление с победой на выборах является для лидеров стран обычной вежливостью.

Еще одним «доказательством», по мнению Килар, стало то, что Трамп собирался приехать в Москву, несмотря на то, что якобы «Россия вмешалась в президентские выборы в США в 2016 году». Однако это «вмешательство» было опровергнуто, спецпрокурор Роберт Мюллер два года пытался найти доказательства, но так и не нашел.

Кроме того, Килар напомнила, что Трамп принял помощь от Москвы в борьбе с коронавирусом, а затем власти США предоставили России оборудование и тесты. В этом журналистка усмотрела «лояльность» Трампа к России, пишет «ПолитРоссия».

Также Килар осудила решение Трампа вернуть Россию в G7. По ее словам, это свидетельствует о неравнодушии американского президента к Москве. Однако вернуться в G7 России предложил и президент Франции Эммануэль Макрон. Видимо, он тоже не ровно дышит к России.

В список из 37 признаков любви Трампа к Путину попали вывод войск из Германии и попытка передать России комплексы дипломатических зданий в Нью-Йорке и Мэриленде, которые были незаконно отобраны в 2016 году.

Выводы Килар об отношении Трампа к Путину выглядят сомнительно, особенно, если учесть санкции США против России и выход Вашингтона из ряда договоров, включая Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).