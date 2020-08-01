Армянский эксперт о совместных учениях Турции и Азербайджана: Пожар не тушат бензином

Масштабные военные учения Турции и Азербайджана по периметру Армении и непризнанной Республики Арцах (НКАО, бывшей Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР) с применением боевых стрельб артиллерии и авиации вызывают как минимум опасения за разрастание тлеющего с 12 июля нового военного конфликта на армяно-азербайджанской границе.

О целях учений Анкары и Баку, которые начались 29 июля и должны закончиться 10 августа, а также о причинах охлаждения российско-армянских отношений в последние годы корреспондент Федерального агентства новостей расспросил бывшего генконсула Армении в Санкт-Петербурге, депутата Национального собрания РА четырех созывов, кандидата политических наук Рубена Акопяна.

Барьер на пути пантюркизма

Учения такого типа происходят не в первый раз, а нынешние, особо масштабные, призваны продемонстрировать силу Турции и Азербайджана. Они свидетельствуют о том, что в Анкаре вовсе не отказались от своей давней цели — завоевать Армению и основать на ее месте тюркоязычное государство, отмечает собеседник ФАН.

«Испокон веков Турция видела Армению как христианский барьер на пути к созданию общетюркского мирового государства, — считает Рубен Акопян. — Данная идея заложена в основу пантюркизма. Турецко-азербайджанский тандем ждет подходящего момента для исполнения своего зловещего плана. И это далеко не случайность, что высшее руководство Азербайджана недавно заявило, что собирается создать второе азербайджанское государство на территории Армении. Конечно же, в Армении это не вызывает ничего, кроме недоумения и смеха. Но шутки шутками, а приходится констатировать небывалые фантазии Баку как официальные заявления».

Турция рассматривает провалы и поражения Азербайджана как свои собственные. Достаточно вспомнить хотя бы общий девиз «Одна нация — два государства», а также вовлеченность Баку во все программы Анкары, заметил политик.

«Поэтому контрдействия армянской стороны в ответ на военную провокацию, начатую 12 июля, показали в истинном свете навыки азербайджанской армии и вынудили «старшего брата» вмешаться, — констатировал армянский эксперт. — Повторилось ровно то же, что и в апреле 2016 года. Хотя в тот раз военные Азербайджана готовились намного дольше и тщательнее. Зная манеру поведения руководителей Азербайджана и Турции, необходимо быть наготове и ждать новых провокаций на границах из желания добиться хоть каких-то побед, которые сейчас так необходимы и Ильхаму Алиеву, и Тайипу Эрдогану, судя по внутренней напряженности в обеих странах».

В российских СМИ прошла информация о якобы переброске Анкарой к границам Армении террористов из Сирии, напомнил собеседнику корреспондент ФАН.

«Есть множество фактов, которые свидетельствуют о том, что Турция и Азербайджан еще с самого начала Карабахского конфликта, с начала 1990-х годов, пользовались поддержкой ваххабитов и других исламских экстремистских организаций, — прокомментировал эту информацию Акопян. — Российские СМИ также много раз публиковали данные, доказывающие связь Турции с экстремистами различных регионов на Ближнем Востоке, в Северной Африке и с теми же выходцами с Северного Кавказа. Так что исключать подобного и сейчас нельзя».

Антироссийский душок в структурах власти Армении не выветрен

С момента бархатной революции в Армении 2018 года отмечается некоторое охлаждение в российско-армянских отношениях. ФАН поинтересовался, что могло стать причиной сложившейся ситуации.

«Основной причиной такого положения являются заявления нашего премьер-министра [Никола Пашиняна], которые он делал, будучи еще оппозиционным депутатом, — замечает Рубен Акопян. — Российские политологи не раз цитировали тогдашние его высказывания, касавшиеся ОДКБ, Таможенного союза, а также и самой России».

Собеседник ФАН вспоминает, как год назад присутствовал на одном политическом форуме в Санкт-Петербурге и слышал жесткие высказывания о том, что Пашинян с трибуны парламента республики обвинил Россию в прямой связи с четырехдневной военной провокацией Азербайджана в апреле 2016 года.

«Хотя сейчас премьер-министр Пашинян выражается в адрес стратегического партнера довольно комплиментарно, все же надо признать, что и законодательная, и исполнительная власти Армении переполнены всевозможными антироссийскими и соросовскими деятелями, которые отнюдь не скрывают свою антипатию к России. И, конечно же, это не может оставаться незамеченным для российских политиков, а также не влиять на российско-армянские отношения», — заметил собеседник.

Броня крепка...

Может ли Армения, как член ОДКБ, надеяться на помощь Москвы в случае новой войны в Карабахе или Армении, поинтересовался корреспондент ФАН у собеседника.

«Надо учитывать тот факт, что ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. — Прим. ФАН) — это не только Россия. Хотя и всем понятно, что в равных отношениях между членами этого союза, естественно, Москва выделяется своими инициативами и возможностями, — поясняет Рубен Акопян. — В целом, значение ОДКБ мне видится более в политическом формате, нежели в военном».

Уникальность этой организации в том, что хоть Азербайджан и не входит в ОДКБ, но в то же время имеет в нем не меньше двух стратегических партнеров. Учитывая факт того, что ОДКБ принимает решения путем консенсуса, эти партнеры Азербайджана играют огромную роль в дальнейшем развитии всего происходящего, отметил эксперт.

«Считаю, что отдельно российско-армянские двухсторонние военные отношения намного важнее и практичнее, чем тот же факт членства Армении в ОДКБ, — уверен Акопян. — Надеюсь, что братские связи двух наших народов будут всегда стоять выше межличностных отношений между высшими руководителями стран. И все препятствия для этого в будущем могут быть сглажены и устранены».

«Что же касается возможных военных провокаций со стороны Турции, замечу, что этот регион очень чувствителен и наши соседи — Россия и Иран — даже из чисто своих геополитических интересов не позволят разгуляться здесь еще какой-либо силе», — констатировал он.

Кроме того, не следует забывать, что в Армении с 1995 года расположена 102-я ордена Александра Невского российская военная база (РВБ), включающая два гарнизона численностью примерно в четыре тысячи бойцов-контрактников: в Гюмри (бывший Ленинакан, в 126 км к северу от Еревана) и в самом Ереване. Договор о функционировании базы действует до 2044 года.

В случае любой внешней угрозы Армении — это будет рассматриваться как внешняя угроза для России. По окончании формирования Объединенной группировки войск России и Армении в 2017 году военная база вошла в состав группировки вместе с частями Вооруженных сил Армении. База оснащена современным вооружением, дислоцирована на территории республики без денежных компенсаций принимающей стороне. Более того — согласно армяно-российскому межгосударственному договору, Армения берет на себя половину всех расходов российской военной базы.

В октябре 2019 года командир 102-й РВБ полковник Николай Мартынюк доложил прибывшему в Армению министру обороны РФ Сергею Шойгу, что боевой потенциал базы увеличится почти в два раза после оснащения ее новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники.