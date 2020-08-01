Как Италия будет выходить из ЕС. Колонка Владимира Тулина

Сенатор Италии Джанлуиджи Парагон объявил о планах создания новой партии, главной целью которой является Italexit — выход Италии из ЕС и, соответственно, из зоны евро. О своей попытке объединить всех недовольных членством Италии в Евросоюзе Парагон объявил после встречи с Найджелом Фаражем, которого многие называют «архитектором Brexit».

Джанлуиджи Парагон — личность в Италии известная и до его избрания сенатором в 2018 году. Он был ведущим нескольких политических ток-шоу на разных итальянских телевизионных каналах и запомнился зрителям своей бескомпромиссной позицией против членства страны в ЕС и вхождения в зону евро. Сенатор заявляет:

«ЕС и евро были введены принудительно. Они навредили реальной экономике, семьям, работникам, малому и среднему бизнесу. Евро было создано специально для Германии. Сегодня мы выражаем свою политическую волю на выборах, но при этом избранное правительство должно проводить политику, которую спускают сверху из ЕС. Нам необходим полный контроль над нашим правительством».

Логично, что такие взгляды привели его в главную силу, которая боролась тогда за выход Италии из ЕС — в движение «Пять звезд». На выборах 2018 года оно завоевало первое место, получив 225 из 630 мест в палате депутатов и 112 из 315 в сенате. Однако для формирования правительства движению пришлось войти в коалицию с Демократической партией, а для этого снять требование о немедленном выходе Италии из ЕС. Избиратели отреагировали на это уменьшением своей поддержки «Пяти звездам» на выборах в Европарламент в 2019 году, а на региональных выборах в Эмилии-Романье и Калабрии движение потерпело катастрофические поражения.

Джанлуиджи Парагон в январе 2020 года отказался поддержать бюджет коалиционного правительства и произнес:

«Я не для того был избран, чтобы держать итальянцев, как в заключении, в бюджете, к которому нас принуждает Европа».

После этого он был исключен из движения «Пять звезд» и стал независимым сенатором. Выборные результаты движения показывают, что выход из ЕС пользуется популярностью у избирателей. Причем число итальянцев, желающих видеть свою страну вне Евросоюза, растет год от года. Этому способствует то, что объединение не оказало помощь Италии в миграционном кризисе и во время пандемии коронавируса. Подтверждают это и социологические опросы. По данным агентства Demos&Pi, опубликованным в апреле этого года, количество итальянцев, не доверяющих ЕС, за последние 20 лет выросло с 43 до 70%. Интересно, что при этом, по данным опроса Euromedia Research, 58,2% поддерживают евро и только 33,8% против его использования в качестве платежного средства Италии. Это связано с тем, что многие итальянцы боятся, что в случае возвращения к лире ее курс рухнет из-за огромного внешнего долга их страны, а вместе с ним снизится и уровень жизни.

Поэтому многие итальянские евроскептики утверждают, что необходимо выйти из объединения, но сохранить евро как национальную валюту. В качестве примера они ссылаются на Черногорию, Косово и ряд карликовых государств Европы, которые в ЕС не состоят, но евро используют. Однако Джанлуиджи Парагон не принимает компромисс и считает, что евро — первопричина всех экономических проблем Италии.

«В ЕС нет демократии, поэтому там отсутствует даже правило, позволяющее выход из еврозоны. Так что сначала нужно выйти из ЕС», — отмечает Парагон.

Выход из Евросоюза он планирует осуществить по британскому примеру, — через референдум — а для этого необходимо собрать 500 000 подписей за его проведение. Парагон отмечает, что после выхода из ЕС нужно расширить торговые отношения с США и отказаться от санкций против России, хотя не очень понятно, как можно сделать это одновременно. Есть ли политическое будущее у Джанлуиджи Парагона и его новой партии — покажут парламентские выборы. Следующие должны состояться в 2023 году, но, учитывая сложную внутриполитическую ситуацию в Италии, не исключено, что они пройдут гораздо раньше.