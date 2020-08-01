Россия открыла границу с Абхазией

Москва, 1 августа. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

«Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом», — говорится в сообщении.

Документ вступает в силу 1 августа, поэтому уже с субботы россияне могут беспрепятственно въезжать в республику, а ее граждане — в РФ.

Отмечается, что это решение было принято в пятницу, 31 июля, по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой. Были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в Абхазии и готовность местной инфраструктуры к приему туристов.

Ранее в субботу стало известно, что с 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Рейсы будут совершаться с периодичностью раз в неделю.

После пандемии РФ также уже приняла решение восстановить перелеты в Великобританиею, Турцию и Танзанию. Улететь в эти страны россияне могут, как и в Абхазию, с 1 августа. Соответствующие рейсы доступны из аэропортов Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, напоминает KP.Ru.

Запрет на полеты в другие страны действовал в России с конца марта. За границу самолеты летали только для того, чтобы эвакуировать застрявших в отпуске россиян или по иным особым причинам.