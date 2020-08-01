Жириновский предложил Лукашенко снять свою кандидатуру с выборов

Москва, 1 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил белорусскому лидеру Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с предстоящих президентских выборов. Свою речь он произнес на мероприятии по случаю его 50-летней работы в политике.

«Власть – это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются… Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться… Александр Григорьевич, оторвитесь вы… и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», — приводит РИА Новости слова Жириновского.

Депутат Государственной думы также озвучил «самый лучший вариант» для Белоруссии. Он предложил Минску взять пример с Крыма и вернуться к «родным берегам».

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. ЦИК республики зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов в президенты — Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Череченя.