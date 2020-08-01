На Украине разгорелся скандал из-за диалога Кравчука со Скабеевой

Киев, 1 августа. На Украине разгорелся скандал, из-за того, что новый глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук в онлайн-режиме выступил на российском телевидении. Первый президент Украины мило побеседовал с российской журналисткой Ольгой Скабеевой в рамках программы «60 минут».

В эфире телеканала «Россия-1» Кравчук около 20 минут обсуждал со Скабеевой ситуацию в Донбассе, а также комментировал работу своего предшественника Леонида Кучмы. Кроме того, первый президент Украины шутил и кокетничал с российской телеведущей, пишет «ПолитНавигатор».

Журналисты украинского «24 канала» посвятили этому выпуску «60 минут» целый сюжет, возмутившись, что Кравчук, вступив на новую должность, поспешил дать интервью российскому телеканалу.

«Уже сегодня новый руководитель делегации ТКГ Леонид Кравчук попал в скандал. Первый президент Украины дал интервью <...> ведущей программы «60 минут» Ольге Скабеевой», — отметили представители украинских СМИ.

Журналистам не понравилась манера общения Кравчука со Скабеевой. Кроме того, они были возмущены, что экс-президент Украины пригласил российскую телеведущую в Киев. Сотрудники украинского канала отметили, что подобные выходки недопустимы, поскольку Кравчук недавно стал официальным представителем Украины.

Ведущая программы «60 минут» с иронией прокомментировала скандал, возникший вокруг Леонида Кравчука. Она в шутку отметила, что политический деятель в первый же день своего нахождения на новом посту сломал свою карьеру.

«Вот и закончилась карьера Леонида Макаровича на посту нового главы ТКГ», — написала Скабеева у себя в Telegram-канале.

Ранее Кравчук заявил, что готов к компромиссам в работе контактной группы по Донбассу. Он отметил, что будет делать все возможное для того, чтобы гражданская война на Украине закончилась.